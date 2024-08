Esmaspäeval tuleb arvestada vihmasadudega

Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu esmaspäeva pilvisus tihenema. Vihmahood levivad saartelt alates üle maa kirde suunas ning hommikuks suureneb Lõuna-Eestis äikese ja tugeva hoovihma tõenäosus. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuuleiile. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 5 meetrit sekundis, äikese ajal esineb tugevamaid tuuleiile. Lainekõrgus kuni pool meetrit. Varahommikust alates sajab hooti vihma, on äikeseoht. Nähtavust on mõõdukast heani. Sooja on 15 kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning varitseb äikeseoht. Lõuna- ja Ida-Eestis on sadu kohati tugev. Keskpäeval lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub läänekaarde kiirusega 2 kuni 7 meetrit sekundis. Pärastlõunal puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal võib pilvede all olla tugevamaid tuuleiile. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.