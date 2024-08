Uus nädal toob endaga kaasa nii päikesepaiste kui ka äikese

Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu esmaspäeva pilvisus tihenema. Vihmahood levivad saartelt alates üle maa kirdesuunas, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 2–7 m/s, äikese ajal on tugevamad tuuleiilid. Sooja on 12–17 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning varitseb äikeseoht. Ida-Eestis on sadu kohati tugev. Keskpäeval lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub idakaarest läänekaarde kiirusega 2–8 m/s. Pärastlõunal tugevneb lääne- ja loodetuul 5–12, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetrini sekundis. Sooja on 18–22 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 3–9, enne keskööd põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 7–12, rannikul kuni 17 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 2–7 m/s. Sooja on 19–23 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kuni 17 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Puhub lõunakaaretuul 3–9 m/s. Sooja on 19–24 kraadi.