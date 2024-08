Lähipäevil püsib soe suveilm

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajuvöönd liigub üle Eesti läänest itta ja hoovihma sajab mitmel pool. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, põhjarannikul öö hakul puhanguti 11 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 19-23 kraadi.

Pühapäeva öösel pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 7-13, rannikul kuni 17 kraadi.Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Tuul pöördub läänekaarest kagusse, puhudes 2-6 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Esmaspäeva öösel pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma. Äikese ja tugeva hoovihma tõenäosus on suurem Kagu-Eestis. Puhub kagutuul 4-9 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval pilvisus lääne poolt alates hõreneb. Mitmel pool Ida-Eestis sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul loodetuul puhanguti 14 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.