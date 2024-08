Lähipäevil on ees ootamas soojad suveilmad

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on hommikul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8, saartel ja rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 13-19 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest, saju võimalus on väiksem Kagu-Eestis. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 20-25 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 12-18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 19-24 kraadi

Pühapäeva öösel pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab veel mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis on kohati äikest, pärast keskööd lääne poolt alates saju võimalus väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.