Pühapäev jätkub tugevate sajuhoogudega

Keskkonnaagentuuri teatel on pühapäeva päeval pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikeseoht ja sadu võib olla intensiivne. Puhub edela- ja lääne-, pärastlõunal lääne- ja loodetuul 5–12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 16–20 kraadi.