Sünoptik: nädala lõpp tuleb tuuline ja paiguti võib sadada üle 50 mm vihma

«Nädalavahetusel koondub laiahaardeline madalrõhkkond Põhja-Euroopa kohale ja jääb Läänemere ümbrust katma, põhjustades tugevat tuult ja sagedasi sajuhooge. Sajuhood liiguvad meil üle maa läänest itta, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Tuul pöördub laupäeval edelasse ja läände ning muutub kõikjal tugevaks. Saartel ja rannikul ulatuvad tuulepuhangud 15-21, konvektiivsete pilvede all pole välistatud kuni 25 m/s, 15-19 m/s tuuleiile on oodata ka Mandri-Eestis,» märgib Kiitsak.