Lähipäevil tuleb kuni 25 kraadi sooja

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idakaare, saartel ja läänerannikul ka lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 20-24 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul, saartel pöördub tuul edelasse ja puhub 2-7 m/s. Sooja on 10-15, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 19-25 kraadi.

Laupäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab tihedam vihmasadu ja levib mandrile, kohati võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul tugevneb lõuna- ja kagutuul 5-11, puhanguti 15 m/s, hommikul pöördub edelasse. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, kohati võib olla äikest. Keskpäeval saartelt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja läände ning puhub 4-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.