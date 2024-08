Lähipäevil tuleb kuni 24 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Mitmel pool on udu. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Sooja on 10-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 19-23 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Sooja on 9-13, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Tuul pöördub idakaarde ja puhub 2-7 m/s. Sooja on 20-24 kraadi.

Reede öösel on Ida-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Kohati on äikest ja ida pool udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, saartel pöördub edelasse 3-8 m/s. Sooja on 13-18, Ida-Eestis kohati 10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja vihmasadu levib läänest itta üle maa. Kohati on äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 18-22, Ida-Eestis enne sadu kuni 24 kraadi.