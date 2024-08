INTERAKTIIVNE ÄIKESEKAART Vaata reaalajas, kuidas äike Eesti kohal liigub

Keskkonnaagentuur saatis esmaspäeval teate, et pärastlõunal ja õhtul sajab mandril mitmel pool äikesevihma. Äikesega kaasnevad sajuhood ja tugevad tuuleiilid.

Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2–8 m/s, äikese ajal puhanguline. Õhutemperatuur on 18...23 °C.