Uuel nädalal jätkub hoovihmadega suveilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Paiguti esineb udu. Puhub põhjakaaretuul 1–7 m/s. Sooja on 10–15, rannikul kuni 18 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikest, millega kaasneb tugevam sadu. Puhub peamiselt põhjakaaretuul 1–7 m/s, äikesega on tuul puhanguline. Sooja on 19–23 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool võib sadada hoovihma. Mitmel pool on udu. Muutliku suunaga tuul puhub 1–6 m/s. Sooja on 10–14, rannikul kuni 17 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib olla äikest. Muutliku suunaga tuul puhub 1–7 m/s. Sooja on 19–24 kraadi.

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Mitmel pool on udu. Tuul on muutliku suunaga 1–6 m/s. Sooja on 9–13, rannikul kuni 16 kraadi. Neljapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Sooja on 19–24 kraadi.