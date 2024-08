Esmaspäeval sajab paljudes kohtades hoovihma, võib lüüa ka äikest

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võib olla äikest. Mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 10–14, rannikul kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Lainekõrgus on 0,2–0,5 meetrit. Sajab hoovihma ja varitseb äikeseoht. Kohati on udu, muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja on 15–18 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati esineb äikest. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 2–8 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 18–23 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt põhjakaaretuul 2–6, õhtul puhanguti 9 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,6 meetrit. Sajab hoovihma ja varitseb äikeseoht. Nähtavus on mõõdukas, kuid sajus halb. Sooja on 20–22 kraadi.