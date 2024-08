Pühapäeval tuleb arvestada hoovihmadega

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma ja esineb udu. Tuul on nõrk ja muutlik, saartel ja läänerannikul puhub loode- ja läänetuul 2–7 m/s. Sooja on 11–15, rannikul kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub vadalavalt läänekaaretuul 1–6 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Kohati sajab hoovihma. Nähtavus on mõõdukast heani, paiguti võib olla udu. Sooja on 14–17 kraadi.

Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6, saartel ja läänerannikul loode- ja läänetuul 2–8 m/s. Äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 19–22 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1–4 m/s. Lainekõrgus on kuni 0,3 meetrit. Sajab hoovihma, võib olla äikest. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 18–20 kraadi.