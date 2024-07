Lähipäevil tuleb kuni 23 kraadi sooja

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3–9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 10–15, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Õhtul sajuhood harvenevad. Puhub loode- ja läänetuul 2–8, saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2–7, saartel ja läänerannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 10–14, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Õhtul sajuhood harvenevad. Puhub läänekaare tuul 2–8, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1–7 m/s. Sooja on 10–15, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike, õhtul sajuhood harvenevad. Puhub läänekaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 18–23 kraadi.