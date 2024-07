Sünoptik Kairo Kiitsak teatas ühismeedias, et teisipäeval saab rünksajupilvede areng taaskord hoo sisse. Kiitsaku sõnul võib tulla nii vihma kui ka äikest, millega kaasnevad tugevad tuuleiilid.

«Seekord liiguvad pilved põhjast/loodest lõuna/kagu suunas. Suurem on äikese- ja tugevate sajuhoogude oht just Ida- ja Kagu-Eestis,» ütles ta.

Ka lähipäevad lubavad nii päikesepaistet kui ka sajuhooge. Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub loode- ja läänetuul 2-6, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 11-15, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, saartel ja looderannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 18-22 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-6, saartel puhanguti 12 m/s. Sooja on 11-15, rannikul kuni 18 kraadi. Päev al on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, kohati on võimalik äike, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode- ja läänetuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 10-14, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, kohati on võimalik äike, õhtul sajud harvenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Äikese liikumist üle Eesti saab reaalajas jälgida siit ja siit.

Keskkonnaagentuur on andnud poolele Eestile taaskord tormihoiatuse. Foto: Keskkonnaagentuur – kuvatõmmis.