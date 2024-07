Esmaspäev toob endaga keerulised ilmaolud

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab vihma ja kohati on äikest. Sadu on mitmel pool tugev. Tugevneb loode- ja põhjatuul, Ida-Eestis põhja- ja kirdetuul 5–12, puhanguti kuni 18 m/s. Äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid. Liivi lahe ääres ulatuvad tuuleiilid 15–20, puhanguti kuni 27 m/s. Sooja on 13–18 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb kirdetuul 7–14, puhanguti kuni 21 m/s. Lainekõrgus on 1,5–2,4 meetrit. Sajab vihma ja ajuti on sadu tugev. Varitseb äikeseoht. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 16–18 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab vihma, mandri lõunaosas on kohati sadu tugev ja varitseb äikeseoht. Pärastlõunal mitmel pool sajuvõimalus väheneb. Puhub põhja- ja loodetuul, Ida-Eestis ennelõunal põhja- ja kirdetuul 5–12, puhanguti kuni 18 m/s. Liivi lahe ääres puhub tuul ennelõunal 10–15, puhanguti kuni 24 m/s, äikesega võib sisemaal kaasneda ka tugevamaid puhanguid. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on 18–24 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhja- ja kirdetuul 7–14, puhanguti kuni 21 m/s. Pärastlõunal põhja- ja loodetuul nõrgeneb, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Lainekõrgus on 1,5–2,4 meetrit. Ennelõunal sajab vihma, pärastlõunal hoovihma. Varitseb äikeseoht. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 20–22 kraadi.