Keskkonnaagentuur: ilmamudelid tõotavad erakordselt tugevat vihmasadu ja üleujutusi

Pühapäeva öösel liigub madalrõhuala Skandinaaviast Soome kohale ning selle lohk levib üle Läänemere Baltimaadesse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare, Ida-Eestis ka läänetuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 13..17, rannikul kuni 19°C.