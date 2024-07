Keskkonnaagentuuri prognoos näitab, et pühapäeva päeval pilvisus tiheneb. Mõnel pool sajab hoovihma ja on äikest. Õhtu poole jõuab saartele ja Lõuna-Eesti tihedam sadu, mis laieneb üle maa, on äikest ja tugevat sadu.

Puhub lõunakaare, Lääne-Eestis läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 m/s, pärastlõunal pöördub saartelt alates loodesse ja põhja, Ida-Eestis põhja ja kirdesse ning tugevneb läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 17 m/s. Äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Õhutemperatuur on 18 kuni 23, ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Eeloleval ööl on pilves ilm. Sajab vihma ja kohati on äikest. Sadu on mitmel pool tugev. Tugevneb loode- ja põhjatuul, Ida-Eestis põhja- ja kirdetuul 5-12, puhanguti kuni 18, äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid, Liivi lahe ääres 15-20, puhanguti kuni 27 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab vihma, mandri lõunaosas on kohati sadu tugev ja on äikeseoht. Pärastlõunal mitmel pool sajuvõimalus väheneb. Puhub põhja- ja loodetuul, Ida-Eestis ennelõunal põhja- ja kirdetuul 5-12, puhanguti kuni 18, Liivi lahe ääres ennelõunal 10-15, puhanguti kuni 24 m/s, äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid, õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18 kuni 24 kraadi.