Kolmapäeval tuleb kuni 28 kraadi sooja

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, ühtlasi on äikeseoht. Ida-Eestis on saju võimalus väike. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 14-19 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, puhanguti kuni 10 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1,3 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 16-19 kraadi.

Päeval on vahelduva, Ida-Eestis vähese pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev. Mandri-Eestis on kohati äikest. Kirde-Eestis on saju võimalus väike. Puhub valdavalt lõunakaare, rannikul briisituul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 20-26, Ida-Eestis kuni 28 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt lõunakaare 2-7, puhanguti kuni 10 m/s, pärastlõunal nõrk muutliku suunaga tuul. Laine kõrgus on 0,6-1,4 meetrit. Kohati on tulemas vähene hoovihm. Nähtavus on hea. Sooja on 23-25 kraadi.