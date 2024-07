Järgmine nädal toob taas südasuvist leitsakut

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma. Paiguti on udu. Puhub kirde- ja idatuul 2–7 m/s. Sooja on 13–17, rannikul kuni 19 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma, õhtu poole võib olla äikest. Puhub idakaare tuul 3–9 m/s. Sooja on 21–26 kraadi.

Teisipäeva öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on pilvisem ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub idakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 14–19 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma ja varitseb äikeseoht. Puhub idakaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 22–27 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel võib kohati sadada hoovihma. Puhub idakaaretuul 1–5 m/s. Sooja on 14–19 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 22–28 kraadi.