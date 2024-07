Lähipäevil on soe ja hoovihmadega ilm

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Põhja- Eestis sajab mitmel pool hoovihma. Puhub edelatuul 3-9, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 14-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab paljudes kohtades hoovihma, kohati võib olla äikest, õhtul jääb sajuhooge harvemaks. Tuul pöördub edelast loodesse ja puhub 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kirde-Eestis sajab vihma. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, hommikuks veidi nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, saartel puhanguti 13 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Sooja on 19-25 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 12-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.