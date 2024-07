Kolmapäeval tuleb kuni 28 kraadi sooja

Ida-Eestis on öösel vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis pilvkate tiheneb, pärast keskööd sajab saartel hoovihma ja on äikest. Sadu on kohati tugev. Puhub ida- ja kagutuul 2-8, saartel puhanguti 12 m/s. Sooja on 15-21 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 16-18 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmahood liiguvad saartelt üle maa ida-kirde suunas, on äikest ja tugevat sadu. Keskpäeval saartelt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, saartelt alates pöördub tuul edelasse ja läände, puhangud tugevnevad Lääne-Eesti rannikul kuni 14 m/s, äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Sooja on 20-25, enne sadu Kesk- ja Ida-Eestis kuni 28 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 3-7, puhanguti 10 m/s, õhtul pöördub edelasse ja läände, äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Pärastlõunal sajab hoovihma ja on äikest. Sajuhood on aeg-ajalt tugevad. Nähtavus on mõõdukas, tugevas sajus halb. Sooja on 24-26 kraadi.