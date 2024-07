Lähipäevadel sajab jätkuvalt vihma

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutlik tuul 1-6, põhjarannikul läänekaare tuul kuni 9 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu. Ennelõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub idakaare tuul 3-9, õhtul saartel puhanguti 13 m/s. Sooja on 22-28 kraaadi.

Ööl vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle maa kirde suunas, sadu on kohati tugev, äikeseoht. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, saartel puhanguti kuni 14 m/s, hommikul pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb. Sooja on 15-20 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal sadu ja pilved hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 20-26 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on Vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 19-25 kraadi.