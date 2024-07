INTERAKTIIVNE ÄIKESEKAART Vaata, kuidas üle Eesti valgub tugevate sajuhoogudega äikesevöönd

Prognoosi kohaselt on 11. juuli varahommikul saartel äike, mis laieneb koos tugevate sajuhoogudega mandri lääneossa, päeval ka kesk- ja põhjaossa. Neljapäeva õhtul jõuab saartele uus äikesevöönd ja see laieneb reede öösel üle maa.

Neljapäeval on sooja 24 kuni 30 kraadi, saarte rannikul ja sajupilvede all on sooja 20 kraadi ümber.