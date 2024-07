Nädalalõpp tuleb tugevate hoovihmadega

Reede öösel tuleb pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on sadu tugev, äikeseoht. Puhub lõunatuul, saartel pöördub hommikul läände 3-9 m/s, äikesega kaasnevad tugevamad tuuleiilid. Sooja tuleb 6 kuni 21 kraadi. Päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu tugev. Pärastlõunal lääne poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub edelasse ja läände 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja tuleb 20 kuni 26 kraadi.

Laupäeva öösel tuleb vähese vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänetuul 2-8 m/s ja sooja tuleb 12 kuni 16 kraadi. Päeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu. Ennelõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub ida- ja kagutuul 3-9, õhtul tugevneb Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 15 m/s. Sooja tuleb 22 kuni 27 kraadi.

Pühapäeva öösel pilvisus tiheneb ja pilved levivad saartelt üle maa kirde suunas, sadu on kohati tugev, on äikeseoht. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, saartel puhanguti kuni 15 m/s. Sooja tuleb 15 kuni 20 kraadi. Päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht, õhtu poole sadu ja pilved hõrenevad. Mandril puhub muutliku suunaga tuul 2-7, saartel lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja tuleb 21 kuni 27 kraadi.