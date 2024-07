Neljapäev tuleb palav ja sajune

Öösel on mandril on vähese pilvisusega sajuta ilm, saartel on vahelduva pilvisusega ja hommikupoole ööd sajab kohati hoovihma, võib olla äikest. Mandril puhub kagu- ja idatuul 2-7, saartel ja läänerannikul 5-9, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja tuleb 14 kuni 20 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 3-7, puhanguti 10 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ei saja ja nähtavus on hea. Sooja tuleb 18 kuni 20 kraadi.

Ennelõunal on Ida-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm, saartel ja Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sajab hoovihma, on äikest. Pärastlõunal liiguvad pilved hoogsadudega mandri kesk- ja põhjaossa. Õhtul jõuab merelt uus sajuala saartele ja Lääne-Eestisse, on äikest ning kohati on sadu tugev. Puhub valdavalt kagutuul 5-10, puhanguti 13, läänerannikul kuni 15, äikese ulatuvad puhanguid üle 20 m/s. Sooja tuleb 24 kuni 30 kraadi, saarte rannikul ja sajupilvede all on sooja 20 kraadi ümber.