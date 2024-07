Ees on ootamas väga soojad ilmad

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 7-12, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, rannikul briisituul kuni 10 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul idakaarde. Sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilvi vähe ja ilm on kuiv. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 12-19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril on ilm sajuta. Saartele jõuavad hoovihma- ja äikesepilved, mis liiguvad õhtuks mandri lääneossa, kohati on sadu tugev. Puhub kagutuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 24-29 kraadi, saarte rannikul 20 kraadi ümber.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu tugev. Puhub lõunakaare tuul 3-9, enne keskööd kagutuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub saartelt alates läände. Sooja on 16-20 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mandril sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja sadu tugev. Pärastlõunal pilved ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 20-26 kraadi.