ÄIKESEKAART Vaata, kas äike müristab ka sinu kodukohas

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest, kohati on sadu tugev, pärastlõunal lääne pool pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub kagust edelasse ja läände ning puhub 6-13, rannikul puhanguti kuni 18 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 18-24, Kagu-Eestis enne sadu kuni 29 kraadi.