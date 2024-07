Pühapäevase leitsaku järel läheb ilm taas veidi jahedamaks

Laupäeva öösel on pilvi vähe ja vaid üksikute sajuhoogude võimalus. Pärast keskööd Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmasadu liigub saartelt mandrile, ühtlasi on äikeseoht. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5–12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 8–12, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, on võimalik äike. Pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 6–12, puhanguti kuni 17 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sooja on 17–20, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.

Pühapäeva öösel on mandril on vähe ja ilm on sajuta. Saartel on öö hakul selgema taevaga, pärast keskööd pilvisem ilm. Vastu hommikut jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile ja laieneb kiiresti üle maa, on äikeseoht. Puhub lõuna- ja kagutuul tugevneb 5–10, pärast keskööd tugevneb saartel puhanguti 15 m/s. Sooja on 11–17 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, Ida-Eestis on äikest. Pärastlõunal saartest alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse ja läände, puhudes 5–11, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Lääne-Eestis on sooja 18–23, ida pool tõuseb 25 kraadi ümbrusse, Kagu-Eestis tuleb kuni 30 kraadi.

Esmaspäeva öösel taevas selgineb, vaid öö hakul on Eesti idaservas pilvi, millest sajab hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 8-12, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on vähese, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega. Kohati on võimalik hoovihm. Puhub läänekaare tuul 3-9, ennelõunal rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 19-23 kraadi.