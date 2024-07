Reedel tuleb kuni 21 kraadi sooja

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja võib olla äikest. Paiguti tekib udu. Mandril puhub muutlik tuul, hommikuks pöördub lõunakaarde ning puhub 1-7 m/s, saartel lõunakaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul, hommikul pöördub edelasse ning puhub 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Sajab vihma, võib olla äikest, hommikul sadu hõreneb. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 14-16 kraadi.