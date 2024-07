Vihma on oodata ka neljapäeval

Päeval on Lääne-Eestis pilves selgimistega ning kohatiste vihmahoogudega ilm. Ida pool on pilves, ennelõunal üksikute selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Pärastlõunal jõuab Kagu-Eestisse sajuala, mis liigub edasi põhja suunas. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, pärastlõunal kagu poolt alates nõrgeneb ja on muutliku suunaga, puhudes 1-7 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.