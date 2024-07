«Mandril on tuul märksa nõrgem, ent sajuhoogude all võib kohati tugevamaid puhanguid ette tulla. Päeva jooksul taandub madalrõhulohk Eesti kohalt ida suunas ühes vihmahoogudega, mõnel pool on veel äikest. Pärastlõunal lääne poolt alates saju võimalus väheneb ja ilm paraneb, kuid tuulutab edasi,» prognoosib Kiitsak.