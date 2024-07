Neljapäeval tuleb kuni 22 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 10–15 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2–7 m/s. Laine kõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Kohati võib hoovihma sadada ja udu olla. Nähtavus on hea või mõõdukas, udu korral halb. Sooja on 14–15 kraadi.

Päeval on Lääne-Eestis pilves selgimistega ning kohatiste vihmahoogudega ilm. Ida pool on pilves, ennelõunal üksikute selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Pärastlõunal jõuab Kagu-Eestisse sajuala, mis liigub edasi põhja suunas. Puhub lõunakaare tuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, pärastlõunal kagu poolt alates nõrgeneb ja on muutliku suunaga, puhudes 1–7 m/s. Sooja on 17–22 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3–8, õhtul muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Laine kõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ennelõunal on olulise sajuta ilm, pärastlõunal jõuab lõuna poolt sajuala, mis liigub põhja suunas. Nähtavus on hea, sajus mõõdukas. Sooja on 19–21 kraadi.