Laupäeval tuleb kuni 27 kraadi sooja

Öösel pilvisus lääne poolt tiheneb. Enne keskööd sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja on äikest. Kesköö paiku jõuab saartele laialdasem vihmasadu ja liigub edasi mandrile, on äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates edelasse ja läände ning puhub 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 17-23 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul, hommikutundidel pöördub järk-järgult edelasse ja puhub 3-9 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 20-23 kraadi.

Päeval on saartel pilvi vähe ja ilm on sajuta. Mandril on ennelõunal pilvine ja mitmel pool sajab vihma, Kesk- ja Ida-Eestis võib olla äikest, keskpäeva paiku lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 20-25, Ida-Eestis kuni 27 kraadi, tuulele avatud rannikul on kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 4-9, puhanguti kuni 12 m/s. Laine kõrgus on 0,6-1,2 m. Sajab hoovihma, võib olla äikest ja tugevamaid puhanguid, õhtupoolikul saju võimalus väheneb. Nähtavus on hea, sajus mõõdukas. Sooja on 23-26 kraadi.