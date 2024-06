Kuumalaine tulekul: lähipäevil küündib õhutemperatuur 33 soojakraadini

Reede öösel on enamasti selge ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, saartel pärast keskööd lõuna- ja kagutuul 3–9 m/s. Sooja on 13–19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal on üksikute hoovihmade ja äikese võimalus. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 28–33, rannikul kohati kuni 23 kraadi.

Laupäeva öösel pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu ja levib ida suunas. On äikeseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 3–8, rannikul puhanguti 11 m/s, Lääne-Eestis pöördub pärast keskööd edelasse ja läände. Sooja on 18–23 kraadi. Ennelõunal on mandril peamiselt pilves ilm, vihmasadu liigub üle maa läänest itta, ühtlasi on äikest. Saartelt alates sadu lakkab ja ilm selgineb. Pärastlõunal taandub sadu ka Ida-Eestist. Tuul pöördub lõunast ja kagust kõikjal edelasse ja läände ning puhub 5–10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 18–25 kraadi.

Pühapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3–9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10–15 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3–9, pärastlõunal muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 18–25 kraadi.