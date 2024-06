Lähipäevil on kuumad ilmad, kuid võib vihma sadada

Ööl vastu neljapäeva on selge ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Põhja-Eestis pärastlõunal ka loodetuul 3-9 m/s. Sooja on 23-29, rannikul kohati kuni 21 kraadi.

Ööl vastu reedet on selge ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel pärast keskööd kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 13-19 kraadi. Reede päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtu poole on üksikute hoovihmade ja äikese võimalus. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Lääne-Eestis lõuna- ja kagutuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 27-32, rannikul kohati kuni 23 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on saartelt alates pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu ja on äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 19-23 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm, vihmasadu liigub üle Eesti läänest itta, kohati on äikest. Pärastlõunal saartelt alates selgineb ja sadu lakkab. Lõuna- ja kagutuul pöördub edelasse ja läände 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 18-25, Ida-Eestis ennelõunal kuni 28 kraadi.