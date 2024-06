Lähipäevil läheb ilm taas südasuviselt soojaks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva enamasti õhukese kõrge pilvekihiga sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 2–8 m/s. Sooja on 11–16 kraadi. Ka teisipäeva päeval on enamasti õhukese kõrge pilvekihiga ja sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 3–9, pärastlõunal põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 20–26, tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi.