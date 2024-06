Võidupühal ja jaanipäeval sajab kohati hoovihma

Pühapäeva öösel Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Hommikuks laieneb sadu Pärnu-Tartu jooneni. Põhja pool on selgem ja sajuta. Puhub kirde-ja idatuul 3–8 m/s. Sooja tuleb 10–15 kraadi. Päeval on Hiiumaal ja mandri põhjaosas vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Lõuna pool on pilvine ja ajuti sajab vihma. Puhub idatuul 3–8 m/s, õhtul pöördub tuul põhja. Sooja tuleb 15–18 kraadi, saartel ja mandri põhjaosas 19–23 kraadi.

Esmaspäeva öösel on saartel enamasti selge, mandri põhjaosas vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna pool on pilvisem ja sajab hoovihma, pärast keskööd pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjatuul 2–7 m/s. Sooja tuleb 9–14 kraadi. Päeval on saartel ja põhjarannikul enamasti päikeseline ilm. Mandri sisealadel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt loodetuul 2-7 m/s, põhjarannikul tugevneb läänetuul kuni 10, õhtu poole puhanguti kuni 13 m/s. Sooja tuleb 20–25 kraadi, rannikul kohati kuni 18 kraadi.