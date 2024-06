Kolmapäeval tuleb kuni 21 kraadi sooja.

Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Vastu hommikut pilvkate tiheneb ja edela poolt läheneb sajuala. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, põhjarannikul ja Peipsi ääres öö hakul puhanguti kuni 12 m/s, hommikuks pöördub tuul lõunakaarde. Sooja on 9-13, rannikul kuni 15 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 3-8, öö hakul puhanguti kuni 11 m/s, hommikuks pöördub tuul lõunakaarde. Laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit, pärast keskööd 0,4-0,9 meetrit. Ilm on sajuta. Kohati võib udu olla, muidu on nähtavus hea. Sooja on 12-15 kraadi.

Päeval on peamiselt pilves ilm. Sajuala levib Edela-Eestist kirde suunas ning sadu on paljudes kohtades tugev. On äikest. Loode-Eestis on sadu nõrgem ja harvem. Vastu õhtut lääne poolt alates sadu lakkab ja pilved hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s, lõuna paiku pöördub Lõuna- ja Ida-Eestis lühiajaliselt põhjakaarde, õhtuks kõikjal läänekaarde ning tugevneb 5-10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 15-21 kraadi.

Peipsi järvel puhub ennelõunal lõunakaare tuul 3-8 m/s, pärastlõunal pöördub põhjakaarde ja tugevneb 5-10, puhanguti 14 m/s, õhtul pöördub tuul läände ja loodesse. Laine kõrgus on 0,4-0,9 meetrit, pärastlõunal kuni 1,3 meetrit. Pärastlõunal hakkab vihma sadama. Sadu on paljudes kohtades tugev. Nähtavus on ennelõunal heast mõõdukani, pärastlõunal tugevas sajus halb. Sooja on 19-21 kraadi.