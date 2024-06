INTERAKTIIVNE ÄIKESEKAART Vaata reaalajas, kuidas äike Eesti kohal liigub

Eile väljastatud äikesehoiatuses oli selgesõnaliselt kirjas, et äikese tõenäosus on täna (17.06) suurem Mandri-Eestis. Kuna oli näha, et üksikud pilved võivad ka saartel tekkida, siis igaks juhuks märgiti hoiatus ka saartele.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikuks muutub sadu laialdasemaks ja võib esineda äikest. Puhub idakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 12–17 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja esineb äikest, kohati on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Õhtuks sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde kiirusega 2–8 m/s, äikesega kaasnevad tugevad puhangud. Sooja on 20–26 kraadi, rannikul ja sajupilvede all kohati 17 kraadi.