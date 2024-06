Eeloleva nädala esimene pool toob hoovihma ja äikest

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikuks muutub sadu laialdasemaks ja võib esineda äikest. Puhub idakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 12–17 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja esineb äikest, kohati on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Õhtuks sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde kiirusega 2–8 m/s, äikesega kaasnevad tugevad puhangud. Sooja on 20–26, rannikul ja sajupilvede all kohati 17 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, võib olla äikest. Kohati on udu. Puhub läänekaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 9–15 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 19–25, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 10–15 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Õhtul lääne poolt alates ilm selgineb. Puhub läänekaaretuul 3–9, rannikul puhanguti 12 m/s. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 16–21 kraadi.