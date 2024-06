Läheb soojemaks: lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 25 kraadi juurde

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 1-6, saartel kuni 9 m/s. Sooja on 8-14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Saartel võib sadada hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-8 m/s. Sooja on 18-24 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikuks muutub sadu laialdasemaks, võib olla äikest. Puhub ida- ja kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 12-16 kraadi. Päeval on pilves pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikest ja kohati on sadu tugev, õhtuks sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub kagust läänekaarde ja puhub 2-8 m/s, äikesega kaasnevad tugevad puhangud. Sooja on 18-23 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 9-15 kraadi,. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 19-25 kraadi.