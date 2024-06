Ilm läheb lähipäevil pisut soojemaks

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul kohati võib hoovihma sadada. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 6-12 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida-, kagutuul 1-6, saartel kuni 9 m/s. Sooja on 8-14 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 3-9, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 18-24 kraadi.

Esmaspäeva öösel pilvisus lääne poolt alates tiheneb ja vihmasadu levib saartelt mandrile, ühtlasi on äikest ja kohati tugevat sadu. Puhub ida- ja kagutuul 2-8 m/s, sajupilvede all on tuul puhanguline. Sooja on 12-16 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikest ja kohati on sadu tugev, õhtuks sadu lõpeb ja pilved hajuvad. Tuul pöördub kagust edelasse ja läände ning puhub 2-8 m/s, äikesega kaasnevad puhangud. Sooja on 17-23 kraadi.