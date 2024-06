Nädalalõpp tuleb Eestimaal veidi soojem

Reede öösel pilvisus tiheneb. Kohati sajab hoovihma, vastu hommikut jõuab lõuna poolt laialdasem sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel lõuntuul 3-9 m/s. Sooja tuleb 7 kuni 13 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu on intensiivne. Puhub valdavalt läänetuul 2-8 m/s. Sooja tuleb 13 kuni 18 kraadi.