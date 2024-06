Uuel nädalal tuleb sooja kuni 20 kraadi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma võib olla äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 3–9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8–15, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 5–10, rannikul kuni 13 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 5–11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 7–14, puhanguti 20 m/s. Sooja on 14–20 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 3–9, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul kuni 12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 7–13 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4–10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 15–20 kraadi.

Kolmapäeva öösel hakkab pilvisus tihenema ja vihmasadu levib läänest itta üle maa. Puhub lõunakaaretuul 4–10, hommikul saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 8–13 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 14–20 kraadi