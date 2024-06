Lähipäevil sajab vihma

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Paiguti on udu. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 6-12, rannikul kohati kuni 14 kraadi. Laupäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, puhanguti kuni 12 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid, õhtul sisemaal nõrgeneb. Sooja on 15-20 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja jõuab tihedam vihmasadu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s, hommikul saartel ja läänerannikul tugevneb kagutuul 5-10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 6-12, rannikul kohati kuni 14 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmahood laienevad üle maa kirde suunas, on äikest ja kohati on sadu tugev. Pärastlõunal saartelt alates pilved ja sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub järk-järgult edelasse 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 17 m/s, õhtul sisemaal nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on selge, kohati vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Hommikul on Lääne- ja Põhja-Eestis pilvi rohkem ning sajuhooge laialdasemalt. Puhub edelatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 7-13 kraadi. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul nõrgeneb ja on mandril muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 14-20, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.