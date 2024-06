Soojakraadide maksimumid vähenevad nädala lõpus 20-21 kraadi juurde

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 8-15, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb. Vihmahood levivad üle maa kirde suunas ja on äikeseoht. Pärastlõunal lääne poolt alates sajuhood ja pilved hõrenevad. Lääne- ja edelatuul tugevneb 4-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul läänekaare tuul nõrgeneb pisut. Sooja on 16-22, Ida-Eestis kuni 24 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 5-12, rannikul kohati kuni 14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub lääne- ja edelatuul 4-9, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 5-12, rannikul kohati kuni 14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 12 m/s, õhtul pöördub lõunasse ja sisemaal nõrgeneb. Sooja on 15-21 kraadi.