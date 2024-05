Lähipäevadel jätkub tõeline rannailm

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 12-18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati sekka rahet, ühtlasi on äikest. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 23-28, tuulele avatud rannikul ja sajupilvede all kuni 20 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, öö hakul on äikest. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 20-26, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saju võimalus suureneb. Tuul pöördub loodesse ja läände ning puhub 1-7 m/s. Sooja on 11-17 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Õhtu poole pilvisus hõreneb ja sajuhood jäävad harvemaks. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 19-25, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi.