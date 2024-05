Teisipäeval tuleb kuni 31 kraadi sooja

Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib olla udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikualadel puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 13-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3-8 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 16-19 kraadi.

Päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib olla udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikualadel puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 13-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3-8 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilmm on peamiselt sajuta ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 16-19 kraadi.