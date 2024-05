Esmaspäevane ilm tuleb lämbelt suvine

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega ilm. Öö hakul võib olla veel üksikuid sajuhooge. Kohati on udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub idakaaretuul 2–7 m/s. Sooja on 11–16 kraadi.