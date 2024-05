Pühapäevane ilm tuleb suvesoe ja äikesevõimalusega

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma ja varitseb äikeseoht. Paiguti võib tekkida udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, äikese ajal esineb tugevamaid puhanguid. Sooja on 11–17 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Öö hakul võib sadada hoovihma ja tulla äikest. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 15–17 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7, Põhja-Eestis kirde- ja idatuul kuni 10 m/s. Äikese ajal esineb tugevamaid puhanguid. Sooja on 24–30, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogudes 17–22 kraadi. Metsad on väga tuleohtlikud.

Peipsi järvel puhub valdavalt kirde- ja idatuul 3–7, puhanguti 10 m/s. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja on äikest. Nähtavus on hea. Sooja tuleb 21–24 kraadi.